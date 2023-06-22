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  • Обещает быстрый заработок: В Сети распространяется новое видео с известным вайнером
stopfake.kz Сегодня, 09:41
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Сегодня, 09:41
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Фото: stopfake.kz

Обещает быстрый заработок: В Сети распространяется новое видео с известным вайнером

В социальных сетях появилось видео с участием известного казахстанского вайнера Сергазы Токтарбек. В ролике автор шутливых видео якобы обещает всем быстрый заработок. Сетевик прокомментировал рекламу, заявив, что не призывает казахстанцев вкладываться в сомнительные инвестиционные компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Отметим, что подобные рекламные видео уже распространялись в Сети ранее, и не только с участием Токтарбека, и тогда вайнер заявлял, что верить им не нужно.

"Друзья, если вы увидели рекламу с моим участием, сразу отправляйте жалобу! Это мошенники! Не ведитесь на это! Вся информация только на моей официальной странице с галочкой!" — написал он в своём аккаунте.

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Сегодня, 09:41
251
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