Обещает быстрый заработок: В Сети распространяется новое видео с известным вайнером

Фото: stopfake.kz

В социальных сетях появилось видео с участием известного казахстанского вайнера Сергазы Токтарбек. В ролике автор шутливых видео якобы обещает всем быстрый заработок. Сетевик прокомментировал рекламу, заявив, что не призывает казахстанцев вкладываться в сомнительные инвестиционные компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Отметим, что подобные рекламные видео уже распространялись в Сети ранее, и не только с участием Токтарбека, и тогда вайнер заявлял, что верить им не нужно.