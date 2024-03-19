Объемы потребления общей воды посчитают Казахстан и Узбекистан

Казахстан договорился с Узбекистаном об установке счетчиков, которые позволят подсчитывать точный объем потребляемой обеими странами воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

"При этом, Казахстан установит счетчики на территории Узбекистана, а узбекская сторона – у нас. Также стороны будут обмениваться информацией в онлайн-режиме. Казахстан получит доступ к данным, собранным в Узбекистане, а узбекская сторона – к нашим.



Отметим, что достигнутая договоренность важна в интересах нашей страны, которая географически имеет меньший доступ к истокам рек", - говорится в сообщении.

Сейчас эксперты из обеих стран решают, где будут установлены счетчики для учета воды. Также ведутся переговоры с международными организациями для привлечения их к данному проекту.