Объем поставок дорожного битума из России в РК увеличен в три раза

Фото: Минэнергетики РК

Объём поставок дорожного битума из Российской Федерации в Республику Казахстан увеличен от 100 до 300 тысяч тонн в год, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Минэнергетики.

19 июля 2023 года в Москве состоялась рабочая встреча вице-министра энергетики РК Ерлана Аккенженова с заместителем министра энергетики Российской Федерации Павлом Сорокиным.

В ходе встречи между энергетическими ведомствами двух стран был подписан протокол о внесении изменения в протокол между министерством энергетики РФ и министерством энергетики РК об утверждении перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан, и перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза от 6 мая 2019 года.

Целью подписания протокола является увеличение поставок дорожного битума от 100 до 300 тысяч тонн в год из Российской Федерации в Республику Казахстан.

Также участники встречи дополнительно обсудили вопросы взаимного сотрудничества двух стран в нефтяной сфере.