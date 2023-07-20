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  • Объем поставок дорожного битума из России в РК увеличен в три раза
Минэнергетики РК Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20
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Фото: Минэнергетики РК

Объем поставок дорожного битума из России в РК увеличен в три раза

Объём поставок дорожного битума из Российской Федерации в Республику Казахстан увеличен от 100 до 300 тысяч тонн в год, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Минэнергетики. 

19 июля 2023 года в Москве состоялась рабочая встреча вице-министра энергетики РК Ерлана Аккенженова с заместителем министра энергетики Российской Федерации Павлом Сорокиным.

В ходе встречи между энергетическими ведомствами двух стран был подписан протокол о внесении изменения в протокол между министерством энергетики РФ и министерством энергетики РК об утверждении перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан, и перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза от 6 мая 2019 года.

Целью подписания протокола является увеличение поставок дорожного битума от 100 до 300 тысяч тонн в год из Российской Федерации в Республику Казахстан. 

Также участники встречи дополнительно обсудили вопросы взаимного сотрудничества двух стран в нефтяной сфере.

 

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Сегодня, 15:20
57
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