Об условиях труда шахтёров “Казахмыса” рассказал аким области Улытау

Аким области Улытау Берик Абдыгалиулы рассказал, кто следит за условиями труда рабочих “Казахмыса”, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам главы региона, контроль за выполнением обязательств со стороны руководства “Казахмыса” ведёт не только областной акимат, но и прокуратура, МЧС, департамент промышленной безопасности.

“У нас есть инспекция труда. Мы собираем информацию, контролируем насколько они (“Казахмыс” - Прим. авт.) в рамках закона выполняют свои обязательства перед работниками. Мы прилагаем все свои усилия. Гарантировать безопасность шахтёров в рамках закона я могу. Но, прежде всего, руководство корпорации “Казахмыс” ответственно к этому относятся. Условия в рудниках отличаются от условий в угольных шахтах. В недопущении такого (трагедии на шахте - Прим. авт.) заинтересованы все, особенно корпорация”, - отметил он.

Аким подчеркнул, что корпорация поддержала бастовавших в августе шахтёров в части повышения зарплаты.

"Было больше 15 требований. Они касались не только корпорации "Казахмыс", в целом изменений в закон о пенсионном возрасте, по регрессникам. Что касается производственных моментов, корпорация взяла обязательства решить и, в принципе, многие вопросы решаемые. По вопросу поднятия зарплаты, да, они поддержали, но, конечно, в рамках своих возможностей они повышают зарплату", – отметил Берик Абдигалиулы.

Напомним, забастовка произошла в ночь с 13 на 14 августа на шахте №65 Сатпаевской производственной площадки "Казахмыс". Шахтёры и работники подрядных организаций - всего более 200 человек - заявили 15 требований. Среди них улучшение условий труда, обновление оборудования, выплата премий, пересмотр условий медстрахования.