Об ухудшении качества воздуха предупредили жителей семи городов
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Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха 23 марта жителей семи городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
“23 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Атырау, Актобе, Балкаш, Караганда, Жезказган, Темиртау”, - говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
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