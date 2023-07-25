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  • Об угрозе селей и паводков предупредили жителей Алматинской области
pixabay.com Сегодня, 18:00
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Сегодня, 18:00
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Фото: pixabay.com

Об угрозе селей и паводков предупредили жителей Алматинской области

Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"В связи с прогнозом выпадения осадков в виде дождя в горной местности, в период с 25 по 26 июля имеется угроза формирования склоновых стоков, повышения уровня воды и паводков на реках Алматинской области", - сказано в сообщении.

ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

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Сегодня, 18:00
259
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