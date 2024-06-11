Об острой нехватке судмедэкспертов в Казахстане заявили в Минюсте

Министр юстиции Азамат Ескараев на встрече с депутатами Сената Парламента РК рассказал о нехватке судебно-медицинских экспертов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Глава Минюст подчеркнул, что на данный момент крайне важно поднять статус этой профессии. Несмотря на высокий спрос на судебно-экспертные услуги со стороны правоохранительных органов, наблюдается острый дефицит кадров.

Причинами этого являются низкий уровень заработной платы, перегруженный график работы и отсутствие социальных гарантий.

По данным Министерства юстиции, в Центре судебных экспертиз работают 1076 специалистов, однако объем работы продолжает расти. В 2023 году было проведено 408 924 экспертизы по 57 видам судебно-экспертных специальностей, что в среднем составляет 34 заключения на одного эксперта в месяц.

Для повышения заработной платы судебных экспертов и судебно-медицинских экспертов ежегодно требуется 1,158 млрд тенге.

Здания Институтов (за исключением Научно-практического центра судебных экспертиз) технически не пригодны, морально устарели и не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также стандартам и требованиям к специально оснащенным помещениям для производства судебной экспертизы (норма площади, уровень инсоляции, звукоизоляции, вентиляции).

"Во всех зданиях территориальных подразделений отсутствуют специально оборудованные помещения для проведения экспериментальных исследований огнестрельного и газового оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ, деталей промышленного оборудования и транспортных средств, остатков от пожаров и взрывов", - отметил исполняющий обязанности директора Центра судебных экспертиз Руслан Сатывалдеев.

Депутаты Сената заявили о намерении взять этот вопрос под свой контроль, направив депутатский запрос главе Правительства. Они выразили готовность при необходимости инициировать изменения в законодательстве. Кроме того, Депутаты Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам также посетили научно-практический центр судебных экспертиз и ознакомились с его работой.