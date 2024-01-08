Об опасности схода лавин предупреждают жителей ВКО
Сегодня, 13:54
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Сегодня, 13:54Сегодня, 13:54
119Фото: открытые источники
Подразделения ДЧС и специалисты "Казселезащиты" в связи с лавиноопасной ситуацией проводят мониторинг горной местности. Специалисты не рекомендуют жителям выезжать в горы в снегопад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
"С горных вершин вдоль трассы "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" спустили сразу две снежных лавины. В результате профспусков сошло 4600 куб.метров снега", - сообщили в ДЧС.
В настоящее время, по информации ведомства, движение транспорта по автодороге возобновлено.
ДЧС ВКО и ВК филиал "Казселезащита" просят не выезжать в горы в снегопад, при метелях и штормовом ветре.
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