Об опасности схода лавин предупреждают жителей ВКО

Подразделения ДЧС и специалисты "Казселезащиты" в связи с лавиноопасной ситуацией проводят мониторинг горной местности. Специалисты не рекомендуют жителям выезжать в горы в снегопад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

"С горных вершин вдоль трассы "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" спустили сразу две снежных лавины. В результате профспусков сошло 4600 куб.метров снега", - сообщили в ДЧС.

В настоящее время, по информации ведомства, движение транспорта по автодороге возобновлено.

ДЧС ВКО и ВК филиал "Казселезащита" просят не выезжать в горы в снегопад, при метелях и штормовом ветре.