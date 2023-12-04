Об обеспечении жителей ВКО теплом и работой доложили Токаеву

Согласно представленным президенту данным, ожидается, что по итогам года валовый региональный продукт Восточно-Казахстанской области составит 4,4 триллиона тенге.

На сегодня в общенациональный пул инвестиционных проектов от ВКО вошли 42 проекта на 1,1 триллиона тенге.

В этом году реализуется восемь проектов на 77 миллиардов тенге. В агропромышленном комплексе региона будет реализовано 37 крупных проектов, сумма инвестиций в которые составит 236,4 миллиарда тенге.

Впервые в Казахстане внедряется глубокая переработка семян подсолнечника для производства жидкого лецитина с объёмом четыре тысячи тонн в год. Создается комфортный климат для развития малого и среднего бизнеса: поддержаны проекты на 22 миллиарда тенге.

Президент также проинформирован о том, что 2024 год объявлен в ВКО Годом дорог. Планируется двукратное увеличение бюджета на ремонт и строительство дорог, всего намечено отремонтировать 600 километров дорог и улиц.

Во исполнение поручения президента проведены восстановительные работы на Риддерской ТЭЦ, проведён ремонт шести котлоагрегатов. На сегодня жители Риддера обеспечены теплом.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам создания двух новых – Маркакольского и Катонкарагайского приграничных районов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность повышения качества жизни населения региона и поставил ряд задач по дальнейшему социально-экономическому развитию Восточного Казахстана.