Об экологических правах казахстанцев рассказал эксперт

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Экологические права человека и роль гражданского общества в их реализации обсудили на лекции в Казахстанско-Немецком университете вместе с экспертом по экотуризму из Германии Дагмар Шрайбер и экоактивистом и менеджером проектов казахстанского экологического общества "Зелёное спасение" Светланой Спатарь, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Гражданское общество как "иммунная система общества"

По словам Дагмар Шрайбер, чтобы добиться результата в защите окружающей среды необходимо действовать сообща, так как в одиночку не справишься. В первую очередь, эксперт рекомендует повышать экологическую осведомлённость в обществе. Причем делать это нужно аккуратно, чтобы люди не чувствовали себя "дураками".

"До пандемии COVID-19 активисты и экологи очень активно вели свою деятельность. Тогда казалось, что большие проблемы в экологии заставили гражданское общество оказать мощное сопротивление в том, что люди могут давить на политиков, и возможно что-то изменится. Но, пандемия COVID-19 нанесла большой урон активистам и экологам во всем мире, демонстрации проводились, но под присмотром полиции, которые ссылались на карантинные ограничения", - сказала лектор.

Согласно Орхусской конвенции, у каждого человека есть универсальные экологические права, благодаря которым он может участвовать в планировании проектов, касающихся повседневной жизни. Это стройка дорог, открытие карьера, утилизация сточных вод и другие. Конвенция дает право принимать участие в проекте с самого начала и даже отказаться от его реализации.

"В каждом законе есть лазейки для промышленности, где-то они делаются утончённо, где-то явно видны нарушения. Мы должны найти выход, чтобы заставить власти соблюдать принципы и правила, которые они сами подписали. Мы можем усилить давление, потому что это наши права. Мы не просим милостыню, мы не находимся вне закона – мы хотим, чтобы не нарушались наши права", - добавила эксперт.

Дагмар Шрайбер отметила, что в Германии есть закон, ускоряющий планирование, принятый в 2018 году. Как объясняют чиновники он ускоряет строительство крупных, стратегических объектов. На самом деле, по словам эксперта, строительство затягивается из-за того, что участники проекта не могут договориться между собой насчёт суммы денег. Закон был принят главным образом для того, чтобы уменьшить участие общественников в подобных проектах.

Экоактивист считает, что лучший выход в решении многих экологических проблем – действовать сообща, а не подавать в суд.

"Я видела табличку в немецком парке, там была надпись, написанная от руки: “Спасибо что, не топчите клумбу”, вместо привычной: “Клумбу топтать нельзя”. Знаете, агрессивная надпись отталкивает людей", - привела пример лектор.

По словам Дагмар Шрайбер, несмотря на проблемы изменения климата, засухи, голода, загрязнение воздуха, таяния ледников, нехватки воды, политическая возможность решения этих проблем сужается. Хотя многие проблемы можно решить довольно быстро, если вложить деньги в науку. Для этого есть все технические и технологические возможности. Она добавила, что события последних двух лет привели к моральному, организационному и материальному ослаблению общества. Например, в Европе большая часть людей поддерживает гражданские и экологические движения денежными вложениями. Проблема усугубилась тем, что с экологических организаций, которые "давят" на политику, сняли налоговые послабления, и теперь каждый, кто "донатит" им, вынужден платить налоги государству.

Что касается Алматы, эксперт отметила, что "ядром" города являются горожане. И чем выше вовлечённость городского сообщества в городскую жизнь, тем стабильнее существование города как системы. Она также отметила экологические проблемы Алматы, среди которых:

- загазованность;

- пробки;

- ограничение запасов и ухудшение качества воды;

- застройка, уплотнение, "воздушные дамбы";

- уменьшение городской зелени;

- застройка зелёных дворов.

Экологические права казахстанцев

По словам Светланы Спатарь, существует широкий спектр материальных и процессуальных прав, связанных с окружающей средой, иногда называемых экологическими правами. К материальным правам относятся права на здоровую окружающую среду, на жизнь и на воду. К процессуальным: право на доступ к информации, участие общественности в процессе принятия решений, доступ к правосудию и недискриминацию.

Что же такое экологические права? Это:

Право на здоровую окружающую среду. Право на достойный жизненный уровень. Обязанность правительства защищать права человека. Право на питание. Право на наилучшее обеспечение интересов ребенка. Право на доступность к информации, участие общественности в процессе принятия решений и доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Право на доступ к воде или "право на воду". Право на доступ к природным ресурсам. Право на жизнь. Право на неприкосновенность жилища и другие.

"Наш город 30% воды получает с горных ледников. Они тают, и необязательно иметь научную степень, чтобы это увидеть. И очень скоро возможно у нас будут большие проблемы. Возможно вас смутит пункт “право на неприкосновенность жилища”, в том плане, что как это связано с экологией? На самом деле связано. И в Алматы и многих других городах люди живут рядом с промышленными предприятиями, ощущая на себе их воздействие", - отметила экоактивист.

Как экологические права включены в национальное законодательство?

Наличие экологических прав каждого гражданина прописаны в Конституции РК. Но есть нюанс. В первой версии Конституции было прописано, что граждане имеют право на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду. В 1995 году были внесены поправки, и формулировка стала звучать так, что государство ставит себе цель охраны окружающей среды с целью благоприятной жизни для людей. А в статье 38 указано, что: "Граждане РК обязаны сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам".

В 2021 году был принята новая версия Экологического кодекса. В ней чётко прописано, что "каждый имеет право на благоприятную окружающую среду". 13 и 15 статья в Экологическом кодексе позволяет общественности регулировать вопросы, связанные с экологией.

"Мы имеем право на экологическую информацию, на участие в процессе принятия решений. Сейчас по закону обязаны все проекты обсуждать. И единственный плюс карантина, который я для себя считаю, то что раньше, чтобы принять участие в обсуждении проекта, нужно было туда приезжать. Сейчас все проекты в том числе обсуждаются в интернете и можно принять участие в обсуждении", - сказала Светлана Спатарь.

Документы, в которых прописаны экологические права граждан РК это:

- Экологический кодекс РК;

- Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения";

- Кодекс "О недрах и недропользовании";

- Земельный кодекс;

- Лесной кодекс;

- Водный кодекс;

- Закон РК "О радиационной безопасности населения";

- Закон РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности";

- "Об особо охраняемых природных территориях" и иных нормативных правовых актов".

"Но, к сожалению, опыт и нашей организации, и того, что мы видим в СМИ показывает, что права у нас есть, они прописаны в законах, но они не очень эффективно реализуются. Из-за экологического воздействия страдают люди и их дома. И есть масса тому примеров", - отметила экоактивист.

Светлана Спатарь привела несколько подтверждающих её слова примеров. Например, ситуация с Цементным заводом в Алматы. Завод долгое время стоял. И так как рядом с ним расположено много жилых домов, правительство не должно было разрешить ему работать. Но несмотря на законы, завод работает, и, более того, государство разрешает ему постоянно расширяться и увеличивать мощность производства. От этого страдают расположенные рядом дома, которые засыпает цементной пылью. Но есть и положительные примеры.

"Пример в Кок-Жайляу. 10 лет общественность воевала за то чтобы нацпарк сохранил прежний вид, и это получилось сделать. Очень вдохновляющая история. Ещё одна история, это парк "Южный" в Алматы. Люди смогли защитить это место от вырубки 400 деревьев", - напомнила она.

Экоактивист дала несколько рекомендаций касательно сложившейся ситуации.