Об акцизах и депозитах: что происходит с ресторанным бизнесом Казахстана

Гость прямого эфира на BaigeNews.kz Гульнара Катибаева, президент Ассоциации клуба рестораторов РК. Она рассказала о состоянии и проблемах ресторанного бизнеса в стране. В частности о том почему заведения требуют депозиты с клентов, и как скажется на сфере сокращение графика работы.