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Об акцизах и депозитах: что происходит с ресторанным бизнесом Казахстана Сегодня, 18:06
204
Сегодня, 18:06
204

Об акцизах и депозитах: что происходит с ресторанным бизнесом Казахстана

Гость прямого эфира на BaigeNews.kz Гульнара Катибаева, президент Ассоциации клуба рестораторов РК. Она рассказала о состоянии и проблемах ресторанного бизнеса в стране. В частности о том почему заведения требуют депозиты с клентов, и как скажется на сфере сокращение графика работы. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

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Журналист
Сегодня, 18:06
204
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