О высокой лавинной опасности предупреждают жителей в ВКО

ДЧС ВКО и специалисты ВК филиала "Казселезащита" напоминают, что в области сохраняется лавинная опасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

По информации ведомства, в горах снежный покров достиг высоты до 75 см.

"Снег очень тяжелый возникает опасность схода влажных лавин. Они стекают легко и быстро. Лавины, пришедшие в движение, и низвергающиеся снежные массы - самая страшная, самая коварная опасность гор в любое время года. Нами организован профспуск на участке, где в зимний период отдыхает очень много туристов. В результате 3 –х спусков сошло 4600 куб.м.снега", - сказал руководитель ВК филиала Казселезащита, Советбек Станбеков.

Чтобы избежать опасности, перед поездкой в горы ознакомьтесь, нет ли штормового предупреждения о лавинной опасности. Это можно сделать, скачав бесплатное мобильное приложение "Дармен".