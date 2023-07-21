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Сегодня, 22:33
232
232Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова
О возможных селях в Алматы предупредили спасатели
Селевые проявления возможны в бассейнах рек Кіші и Үлкен Алматы. Об этом предупредили в департаменте по ЧС города, передаёт BaigeNews.kz.
При этом морённые озёра в окрестностях города находятся под контролем спасателей.
"На морённых озёрах активно идут превентивные мероприятия. Проводится откачка воды до безопасных отметок на шести прорывоопасных озёрах. Все подразделения Казселезащиты переведены на усиленный режим работы и учащённого режима наблюдений на селеопасных участках", - подчеркнул руководитель ГУ "Казселезащита" Кайрат Бекенов.
В ДЧС также напомнили правила поведения в селеопасных районах:
- постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах;
- покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается интенсивный ливневый дождь;
- не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов, так как от сотрясения при прохождении селя может произойти обвал или камнепад;
- не останавливайтесь на отдых и не разбивайте палаточный лагерь вблизи селеопасных русел, на озёрных перемычках (дамбах) и под ними;
- при обнаружении признаков селевого потока немедленно отойдите как можно дальше от русла вверх по горным склонам.
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