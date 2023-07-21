О возможных селях в Алматы предупредили спасатели

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Селевые проявления возможны в бассейнах рек Кіші и Үлкен Алматы. Об этом предупредили в департаменте по ЧС города, передаёт BaigeNews.kz.

При этом морённые озёра в окрестностях города находятся под контролем спасателей.

"На морённых озёрах активно идут превентивные мероприятия. Проводится откачка воды до безопасных отметок на шести прорывоопасных озёрах. Все подразделения Казселезащиты переведены на усиленный режим работы и учащённого режима наблюдений на селеопасных участках", - подчеркнул руководитель ГУ "Казселезащита" Кайрат Бекенов.

В ДЧС также напомнили правила поведения в селеопасных районах: