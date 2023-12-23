О тысячах упаковок поддельного препарата для похудения предупредили в США

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) заявило, что изъяло тысячи единиц препарата Ozempic, который используют для лечения диабета II типа, а также часто для похудения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

FDA призвало потребителей, а также оптовиков, розничные аптеки и работников здравоохранения проверять продукцию Ozempic, отметив, что поддельные продукты все еще могут быть доступны для покупок.

В предупреждении FDA говорится, что потребители и медицинские работники не должны "распространять, использовать или продавать" 1-миллиграммовые инъекционные продукты Ozempic с номером партии NAR0074 и серийным номером 430834149057.

Кроме того, FDA заявило, что иглы на этих продуктах также подделаны. В настоящее время зарегистрировано пять случаев с побочными явлениями после приёма поддельных препаратов.

Отмечается, что препарат от диабета приводит к резкой потере веса, что привело людей в Соединенных Штатах и Европе к использованию лекарства "не по назначению", то есть не для его разрешенного использования.