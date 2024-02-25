О судьбе выпавшей из автобуса пассажирки рассказали столичные полицейские

В департаменте полиции Астаны прокомментировали нашумевшее видео из соцсетей, где женщина прямо на ходу выпала из автобуса, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, с женщиной сейчас всё в порядке, а водителя наказали.

"Инцидент произошёл 25 января этого года на улице Сатпаева. Водитель автобуса, не убедившись в полной посадке пассажиров, допустил выпадение женщины на остановке из салона. Пассажирка не пострадала, Водитель уже привлечён к ответственности за несоблюдение правил перевозки", — рассказали в пресс-службе ДП Астаны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ASTANA|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers)

Напомним, накануне в Instagram появился шокирующий видеоролик. На кадрах видно, как женщина вошла в автобус. Салон был переполнен и пассажиры стояли у дверей. Автобус тронулся, двери неожиданно открылись и пассажирка выпала. В соцсетях утверждали, что инцидент произошёл 24 февраля. Комментаторов больше всего возмутило то, как отреагировали на это другие пассажиры и с каким равнодушием поехали дальше.