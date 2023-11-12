О судьбе микрорайона Жагалау рассказал аким Астаны

Аким Астана Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о том, будет развиваться столичный микрорайона Жагалау, передаёт BaigeNews.kz.

"Это один из бурно развивающихся микрорайонов города. Здесь необходимо выполнить большой объем работы: строительство социальных объектов, дорожно-транспортной инфраструктуры, проведение освещения, вопросы благоустройства и т.д. Во время объезда посетил несколько точек. Один из важных вопросов - строительство школ. Только в районе Нура по проекту "Комфортная школа" в течение 2024-2025 годов будет построено 9 школ. Что касается благоустройства — в текущем году в районе "Нура" было благоустроено 5 общественных пространств. Один из них благоустроили на пустующем много лет участке возле ЖК "Жагалау". Там планировалось строительство 12-этажного многофункционального комплекса с паркингом. кже восстановили озеленение по ул. Айтматова. высажено более тысячи деревьев", — написал Женис Касымбек.

Он отметил, что завершено строительство улиц за ЖК "Шыгыс" до школы Бином (ул. Е-12 ,Е - 14, Е - 15, Е - 32, Е – 35). Там обустроены хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация, водопровод, частично проложены кабели освещения.

"Тем не менее, в микрорайоне все еще имеются вопросы с освещением — не все сети переданы на баланс. Будем поэтапно принимать их на баланс города. Весной также продолжим работы по строительству улиц, благоустройству дворовых и общественных пространств, озеленению и т.д.", — сообщил аким.

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek