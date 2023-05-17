О стареющих руководителях казахстанских НИИ высказался министр науки

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Научно-исследовательскими институтами руководят пожилые люди. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, сколько учёных есть в Казахстане, и сколько им лет, передает BaigeNews.kz.

По его словам, в стране насчитывается 22 456 научных кадров. Из них 37% исследователей имеют ученую и академическую степень.

"При этом 34% исследователей составляют молодые ученые в возрасте до 35 лет, 43% – в возрасте 35-54 лет, 23% - в возрасте 55 лет и старше. Но в научно-исследовательских институтах наблюдается старение руководящих кадров", - сказал министр на правительственном часе в мажилисе.

Нурбек также сообщил, что количество организаций, подчиненных государственному сектору, составляет всего 26 процентов, 414 организаций в стране осуществляют научные исследования и опытно-конструкторские работы. В связи с этим бизнес стал вкладывать инвестиции в научно-исследовательскую работу, добавил министр.