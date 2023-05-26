О состоянии пострадавших в ДТП на остановке в Петропавловске сообщили врачи

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Медики сообщили о том, какие травмы получили жители Петропавловска, пострадавшие в ДТП на автобусной остановке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Бригадами скорой помощи в различные медучреждения доставили трёх человек. Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, у неё диагностирован ушиб головного мозга, перелом основания черепа.

У другой пациентки, по данным облздрава, закрытый перелом голени, состояние средней степени тяжести. Пострадавший мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму.

Ещё у двух человек - поверхностные ссадины. Они отказались от осмотра.

Напомним, женщина за рулём Honda Fit врезалась в автобус, а после, не справившись с управлением, допустила наезд на остановочный павильон по улице Жамбыла, где находились граждане, ожидавшие автобус.