Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие

Фото: polisia.kz

Крупное ДТП в Петропавловске. 45-летняя женщина за рулём Honda Fit врезалась в автобус, затем заехала на остановку, в находились люди. Три человека пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ЧП произошло на улице Жамбыла.

"Бригады "скорой помощи" доставили в различные медицинские учреждения трёх пострадавших. По результатам обследования одна из пострадавших госпитализирована в областную больницу. Водителям произведено медицинское обследование, по предварительным данным оба трезвы. Транспортные средства водворены на специальную стоянку", - сообщили в полиции.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы, ведется дознание.

Видео с места ДТП публикуют местные СМИ.