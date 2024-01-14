О случаях смерти во время крещенских купаний рассказали спасатели

В МЧС Казахстана рассказали о случаях, когда купания в проруби заканчивались трагедией. Перед Крещением спасатели с помощью видеоролика предупредили казахстанцев о возможной опасности, передаёт BaigeNews.kz.

"38-летний мужчина прыгнул в прорубь и уже не выплыл. Через минут секунд стало ясно, что мужчину уже не спасти. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело спустя сутки", — рассказали спасатели, показав ещё несколько печальных кадров, где запечатлены несчастные случаи у купелей.

Также в МЧС дали рекомендации при погружении в прорубь.

"Проводить обряд купания можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, врачи скорой помощи. Перед купанием сделать разминку, разогреть тело. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга. Не употребляйте алкоголь. Купание детей допускается только с родителями. После омовения разотрите себя махровым полотенцем, выпейте горячий чай.Не рекомендуется купаться людям с хроническими заболеваниями. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112", — говорится в рекомендациях.

Напомним, ранее в столичном акимате поделились информацией, где и когда в Астане можно окунуться в прорубь.