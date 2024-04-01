О скоплении машин перед пунктами пропуска предупредили пограничники
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Из-за паводков в Казахстане возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
"В связи со сложной паводковой ситуацией в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях, на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Пограничная служба КНБ информирует об образовании скоплений перед пунктами пропуска на данных участках границы и рекомендует корректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.
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