О скоплении машин перед пунктами пропуска предупредили пограничники

Из-за паводков в Казахстане возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"В связи со сложной паводковой ситуацией в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях, на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Пограничная служба КНБ информирует об образовании скоплений перед пунктами пропуска на данных участках границы и рекомендует корректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.