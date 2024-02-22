О скоплении авто на госгранице предупредили казахстанские пограничники

Скопление транспортных средств наблюдается на нескольких пунктах пропуска через госграницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

Как сообщили в КНБ, на отдельных направлениях отмечается скопление транспортных средств:

на казахстанско-кыргызском участке (пункт пропуска "Карасу");

на казахстанско-узбекском участке (пункты пропуска "Тажен", "Казыгурт");

на казахстанско-российском участке (пункт пропуска "Сырым").

В комитете также отметили, что пробки образовались из-за того, что в северных областях страны было временно ограничено движение автотранспорта по дорогам республиканского и областного значения. Сейчас оно практически восстановлено.

Пограничники рекомендовали водителям транспортных средств скорректировать маршруты движения.

Также они подчеркнули, что казахстанские пункты пропуска работают в штатном режиме.