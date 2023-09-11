  • 11 Сентября, 12:29
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О ситуации с сибирской язвой в Казахстане рассказал эксперт

Сегодня, 10:54
АВТОР
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О ситуации с сибирской язвой в Казахстане рассказал эксперт Сегодня, 10:54
Сегодня, 10:54
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Тема прямого эфира на BaigeNews.kz ситуация с сибирской язвой в Казахстане. Спикер Газиз Надуев, заместитель директора филиала "научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" по оперативной деятельности, рассказал, почему возникает вспышка сибирской язвы и как от нее уберечься.

 
 
 
 
 
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