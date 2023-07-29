О ситуации с бензином в стране рассказали в Минэнерго

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В настоящее время Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ работают в режиме нормальной эксплуатации и вырабатывают автобензины АИ-92, АИ-95 и при наличии заявок — АИ-98, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

"Совокупные запасы объёмов на нефтебазах, в пути, НПЗ и импорта "премиального" автобензина АИ-95 достигают 36,5 тысячи тонн (12-дневная потребность страны) и "народного" автобензина АИ-92 — 257,1 тысячи тонн (18 дней). Отмечаем, что предельная цена автобензина АИ-92 не должна превышать 205 тенге/литр в связи с государственным регулированием цены", — заявили в министерстве.

Между тем, цена на АИ-95 не регулируется государством, следовательно цены на "пистолете" АЗС могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке.

Также в Минэнерго напомнили о возможности импорта крупным сетям АЗС (QazaqOil, Helios, Sinooil, Газпромнефть, Gasenergy), учитывая период отпусков и повышенного спроса на автобензин Аи-95+.

"Что касается Павлодарской области, то по крупным сетям АЗС (QazaqOil, Helios, Sinooil, ГазПром, GasEnergy) топливо в свободной реализации, местами могут быть ограничения, связанные с летним периодом отпусков и повышенным потреблением. На 28 июля 2023 года в Павлодарской области с учётом запасов на нефтебазах и в пути есть 0,8 тыс. тонн Аи-95, или на 8 суток, Аи-92 - 4,1 тыс. тонн, или на 9 суток", — сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что объёмы поставки автобензинов будут постепенно наращиваться с учётом запуска Павлодарского НПЗ после завершения планово-предупредительного ремонта.