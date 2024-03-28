О ситуации на автомобильных дорогах рассказали в "КазАвтоЖол"

На момент 28 марта 2024 года в 12:00 на всех автомобильных дорогах республиканского значения были зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на 5-ти дорогах республиканского значения в 4-х областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".



1. Область Абай

Автодорога "Караганды-Аягоз-Тарбагатай-Богаз" км 707-941, движение ограничено для легковых автомобилей. В 878 и 923 км дороги имеются одноочковая труба с диаметром 1 метр и двухпролетный мост.



Для поддержания проходимости дорожного полотна специалистами филиала проводятся работы по укреплению обочин, установке мешкатаров и созданию искусственных валов. В работе задействовано 7 единиц техники, включая погрузчики, самосвалы и автогрейдеры.



2. Актюбинская область



1) Автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 288. В данном участке дороги имеется водопропускная одноочковая труба с диаметром 1,5 м.



Для предотвращения дальнейшего потока воды было предпринято размещение 650 мешков с песком, а также дополнительно было доставлено 480 тонн песка. Для ликвидации последствий перелива было мобилизовано 5 дорожных рабочих, а также задействовано 3 единицы специализированной техники (МТЗ, погрузчик, Камаз).



27 марта 2024 года в 20:15 часов введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" на участке км 3-92.



2) Автодорога "Самара-Шымкент" км. 613. В данном участке имеется две двухочковые трубы с диаметром 1,5 м.



28 марта 2024 года в 08:40 часов было введено временное ограничение движения для легковых автомобилей на участке дороги "Самара-Шымкент" км 526-618. Для предотвращения дальнейшего потока воды было предпринято размещение 200 мешков с песком, а также дополнительно было доставлено 40 тонн песка. Задействовано 5 человек и 2 единицы техники.



Также было подготовлено 110 тонн песка и 450 мешков с песком для укрепления дорожного полотна. Для откачки воды была задействована мотопомпа. Задействовано 15 человек и 7 единиц техники.



3. Костанайская область



Автодорога "Жезказган-Петропавловск" км 269 (28 км от п.Жазгызтал). В данном участке имеется трехочковая тюбинговая труба с диаметром 2,5 на 2 м. Ограничений движения нет.



Для обозначения временных изменений на дороге были установлены временные дорожные знаки и сигнальные столбики. Для утепления дорожного покрытия был заготовлен инертный материал (дресва, бутовый камень) объемом 150 кубических метров. Задействовано 3 единиц техники и 9 человек.



4. Область Улытау



Автодорога "Акшатау-Ортау-Бидайык" км. 189 (с.Бидайык). В данном участке имеется одноочковая труба с диаметром 70 см. Ограничений движения нет.



В настоящее время проводится установка веерных аварийных дорожных указателей. Задействовано 4 единицы техники и 5 человек.



На данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано общее количество 610 единиц техники и 1558 человек для проведения различных работ и обеспечения безопасности на дорогах.