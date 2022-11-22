О рисках кибершпионажа предупредили в связи с проведением ЧМ в Катаре

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Компания по кибербезопасности Recorded Future предупредила, что спонсируемые разными государствами хакерские группы, вероятно, могут использовать чемпионат мира по футболу в Катаре для шпионажа за зарубежными высокопоставленными лицами и бизнесменами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой axios.com.

Эксперты Recorded Future заявили, что вероятно проведение ЧМ используют для кибершпионажа хакеры, связанные с Китаем, Ираном и Россией.

Европейские регуляторы защиты данных советуют не загружать приложения ЧМ из-за риска слежки. Власти Германии заявили, что одно из приложений фиксирует, куда его пользователи делают телефонные звонки.

Участникам чемпионата мира рекомендуется использовать зашифрованные приложения для обмена сообщениями, одноразовые телефоны и проявлять осторожность при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi.