open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • О рисках кибершпионажа предупредили в связи с проведением ЧМ в Катаре
pixabay.com Сегодня, 06:28
132
Сегодня, 06:28
132
Фото: pixabay.com

О рисках кибершпионажа предупредили в связи с проведением ЧМ в Катаре

Компания по кибербезопасности Recorded Future предупредила, что спонсируемые разными государствами хакерские группы, вероятно, могут использовать чемпионат мира по футболу в Катаре для шпионажа за зарубежными высокопоставленными лицами и бизнесменами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой axios.com.

Эксперты Recorded Future заявили, что вероятно проведение ЧМ используют для кибершпионажа хакеры, связанные с Китаем, Ираном и Россией. 

Европейские регуляторы защиты данных советуют не загружать приложения ЧМ из-за риска слежки. Власти Германии заявили, что одно из приложений фиксирует, куда его пользователи делают телефонные звонки. 

Участникам чемпионата мира рекомендуется использовать зашифрованные приложения для обмена сообщениями, одноразовые телефоны и проявлять осторожность при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#хакеры #шпионаж #Кибератаки #чемпионат мира
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:28
132
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх