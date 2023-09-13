О религиозных нападках в адрес домбры высказался мажилисмен

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента депутат Аманжол Алтай в своем запросе вице-премьеру РК Тамаре Дуйсеновой призвал принять меры по популяризации среди молодого поколения казахского национального инструмента домбры, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором девушка в хиджабе заявляет о том, что "домбра - харам". Это вызвало большой общественный резонанс. Позже ДУМК прокомментировало этот случай. В управлении выступили в защиту народного инструмента и попросили казахстанцев не реагировать на подобные "односторонние необоснованные мнения".

"Важно всесторонне популяризировать среди молодого поколения домбру, ее значимость и укоренить это в сознании. К сожалению, в современном обществе, в социальных сетях все больше нападок на этот инструмент, веками прославляющий самобытность нашего народа. В частности, некоторые граждане Казахстана, движимые чуждыми религиозными течениями, распространяют вводящие людей в заблуждение негативные комментарии. Например, в социальных сетях пишут такие ужасающие комментарии как "домбыра – харам". Домбыра – это великая ценность, которая открывает путь к модернизации нашего исторического сознания, связывает прошлое и настоящее. Домбыра выражает человеческую душу, своими песнями прививает молодому поколению честность и патриотизм, чувство благородства, чести и долга", - отметил Алтай, выступая на заседании Мажилиса.

Депутат подчеркнул, что оскорбление символа казахов - домбры – можно воспринимать как оскорбление всей нации.

"Мы должны на уровне закона защищать домбыру и запретить подобного рода нападки и оскорбления", - отметил он.

Мажилисмен напомнил, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил ввести в школах Казахстана обязательные уроки домбры и призвал правительство не оставлять без внимания эту инициативу.

"Министерству просвещения необходимо включить в учебную программу обучение игре на домбре на уроках пения в школах. Во-вторых, нужно широко пропагандировать в СМИ, на радио и телеканалах песни, эпосы, айтысы, раскрывающие ценность домбры", - сказал Алтай.

Он также добавил, что компетентным органам, а также управлению по делам религий нобходимо усилить работу с лицами, оказавшихся под негативным влиянием религиозных течений.