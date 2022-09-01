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BaigeNews.kz / Артем Чурсинов Сегодня, 11:37
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Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

О реформе КТЖ высказался Токаев

Планы о реформировании нацкомпании "Қазақстан теміржолы" озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что Казахстану необходимо увеличивать транзитные мощности.

"Казахстан в современных геополитических условиях является важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Мы должны полностью воспользоваться этой возможностью и стать транспортно-пересадочным узлом мирового значения.
Страна начала реализацию крупных проектов в этой сфере. В частности, в Актау создается контейнерный хаб. Развивается Транскаспийский коридор. К этим работам будут привлечены лучшие логистические компании мира. Компания "Қазақстан темір жолы" преобразуется в полноценную транзитно-логистическую корпорацию", - отметил глава государства, выступая с посланием народу страны на совместном заседании палат Парламента.

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#КТЖ #послание #Токаев
Сегодня, 11:37
103
Журналист

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