О реформе КТЖ высказался Токаев

Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

Планы о реформировании нацкомпании "Қазақстан теміржолы" озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что Казахстану необходимо увеличивать транзитные мощности.

"Казахстан в современных геополитических условиях является важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Мы должны полностью воспользоваться этой возможностью и стать транспортно-пересадочным узлом мирового значения.

Страна начала реализацию крупных проектов в этой сфере. В частности, в Актау создается контейнерный хаб. Развивается Транскаспийский коридор. К этим работам будут привлечены лучшие логистические компании мира. Компания "Қазақстан темір жолы" преобразуется в полноценную транзитно-логистическую корпорацию", - отметил глава государства, выступая с посланием народу страны на совместном заседании палат Парламента.