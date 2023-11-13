  • 13 Ноября, 19:28
  • BAIGENEWS

О работе по запуску цифрового тенге доложили Токаеву

Сегодня, 18:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 18:44
Сегодня, 18:44
108
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова. Глава государства заслушал отчёт об итогах реализации денежно-кредитной политики за январь-октябрь 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент проинформирован о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.

Касым-Жомарту Токаеву доложено о ходе подготовительных работ по запуску цифрового тенге и планах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры.

Кроме этого Тимур Сулейменов представил информацию о ходе исполнения Национальным банком озвученных в Послании народу Казахстана поручений главы государства по разработке мер по стимулированию кредитования экономики.

Председатель Нацбанка также рассказал о подготовке к празднованию знаковой даты – 30-летия национальной валюты тенге.

По итогам встречи президент поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.

Самое читаемое

Наверх