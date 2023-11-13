О работе по запуску цифрового тенге доложили Токаеву

Президент проинформирован о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.

Касым-Жомарту Токаеву доложено о ходе подготовительных работ по запуску цифрового тенге и планах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры.

Кроме этого Тимур Сулейменов представил информацию о ходе исполнения Национальным банком озвученных в Послании народу Казахстана поручений главы государства по разработке мер по стимулированию кредитования экономики.

Председатель Нацбанка также рассказал о подготовке к празднованию знаковой даты – 30-летия национальной валюты тенге.

По итогам встречи президент поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.