О противопаводковых мероприятиях в области Абай рассказали спасатели

Из-за интенсивного снеготаяния произошло поступление талой воды из степи. В селе Үшбиік в Жарминском районе области Абай подтопило 2 крайние улицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Всего подтоплено 12 дворовых территорий, из которых в 9 квартир зашла вода (4 квартиры не жилые). В настоящее время наблюдается снижение уровня воды на 40 см. А также с 4 квартир талая вода отведена", - говорится в сообщении.