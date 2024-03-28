  • 28 Марта, 13:48
  • BAIGENEWS

О противопаводковых мероприятиях в области Абай рассказали спасатели

Сегодня, 12:42
АВТОР
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скриншот Сегодня, 12:42
Сегодня, 12:42
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Фото: скриншот

Из-за интенсивного снеготаяния произошло поступление талой воды из степи. В селе Үшбиік в Жарминском районе области Абай подтопило 2 крайние улицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Всего подтоплено 12 дворовых территорий, из которых в 9 квартир зашла вода (4 квартиры не жилые). В настоящее время наблюдается снижение уровня воды на 40 см. А также с 4 квартир талая вода отведена", - говорится в сообщении.

Работы в данном направлении продолжаются.

На месте задействованы силы и средства ДЧС, ДП области Абай, МИО.

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