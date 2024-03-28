О противопаводковых мероприятиях в области Абай рассказали спасатели
Сегодня, 12:42
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Сегодня, 12:42Сегодня, 12:42
125Фото: скриншот
Из-за интенсивного снеготаяния произошло поступление талой воды из степи. В селе Үшбиік в Жарминском районе области Абай подтопило 2 крайние улицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Всего подтоплено 12 дворовых территорий, из которых в 9 квартир зашла вода (4 квартиры не жилые). В настоящее время наблюдается снижение уровня воды на 40 см. А также с 4 квартир талая вода отведена", - говорится в сообщении.
Работы в данном направлении продолжаются.
На месте задействованы силы и средства ДЧС, ДП области Абай, МИО.
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