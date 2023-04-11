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akorda.kz Сегодня, 18:36
141
Сегодня, 18:36
141
Фото: akorda.kz

О проблемах предпринимателей доложили Токаеву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя президиума НПП "Атамекен" Раимбека Баталова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главу государства проинформировали о совершенствовании подходов к развитию малого и среднего бизнеса, деятельности палаты по решению проблем отечественного предпринимательства.

На встрече особое внимание уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Раимбек Баталов отметил важность разработки единой комплексной программы поддержки малого и среднего бизнеса. По его словам в программе необходимо акцентировать внимание на развитие среднего бизнеса для стимулирования отечественных инвестиций.

Президент, заслушав отчет руководителя палаты, отметил важность учёта позиции бизнеса в процессе принятия стратегических решений.

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Сегодня, 18:36
141
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