О проблемах предпринимателей доложили Токаеву

Главу государства проинформировали о совершенствовании подходов к развитию малого и среднего бизнеса, деятельности палаты по решению проблем отечественного предпринимательства.

На встрече особое внимание уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Раимбек Баталов отметил важность разработки единой комплексной программы поддержки малого и среднего бизнеса. По его словам в программе необходимо акцентировать внимание на развитие среднего бизнеса для стимулирования отечественных инвестиций.

Президент, заслушав отчет руководителя палаты, отметил важность учёта позиции бизнеса в процессе принятия стратегических решений.