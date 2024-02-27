О проблемах известного застройщика Астаны рассказал аким

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, когда строительная компания G-Park завершит свои проблемные объекты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По его словам, часть своих объектов стройкомпания возводила на земельных участках, которые были неправильно оформлены.

"Часть участков не выкуплена, имеются другие собственники. Сегодня вместе с ними мы уговариваем этих владельцев дачных участков, гаражей продать ему, где-то ускоренно оформить. Эту работу акимат проводит постоянно. Если бы мы этим не занимались, сроки строительства этих домов растянулись бы ещё на лет пять", — отметил Женис Касымбек на отчётной встрече с жителями района "Сарыарка".

Он заверил, что все возводимые G-Park жилые комплексы будут "достроены однозначно" и многие из них завершены на 70-90%. Компания большая, объекты строительства уже на стадии 70-80-90% многие.

"Они достроят. Семь объектов – май-июнь. И дальше уже нагрузка будет меньше, потому что количество объектов снижается. Ещё раз повторяю: пока все объекты до последнего не сдадут, новых объектов компания в городе строить не будет", — заявил аким.