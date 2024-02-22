  • 22 Февраля, 14:37
  • BAIGENEWS

О правилах маркировки онлайн-рекламы в Казахстане, рассказала глава Минкультуры

Сегодня, 12:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
103
Фото: baigenews.kz

В Казахстане маркировка онлайн-рекламы станет обязательной со 2 марта 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

"10 июля 2023 года Главой государства был подписан закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". В целом законопроект направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн среды. Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.

Изученный нами Международный опыт показывает, что ведущие страны отмечают важную роль онлайн-рекламы и механизмов ее трансляции на онлайн-платформах, а также предусматривает требования направленные на повышение прозрачности онлайн-рекламы", - отметила министр культуры и информации РК Аида Балаева в Facebook.

На портале Әділет опубликован Приказ, закрепляющий правила маркировки онлайн-рекламы. Правила вступят в силу 2 марта.

"Важно отметить, что правила прошли положительную оценку на предмет воздействия на бизнес и всецело основаны на текущей практике, распространенной в онлайн сегменте Казахстана. Формируя данные правила, мы опирались на опыт медиа-субъектов, самостоятельно маркирующих контент, размещаемый на коммерческой основе. Мы в свою очередь выступаем за расширение этой здоровой тенденции на все онлайн-пространство Республики Казахстан", - пояснила она.

В соответствии с правилами, маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе. Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде:

- "жарнама";

- "жарнамалық материал";

- "серіктестік материал";

- "демеушілік материал";

- "жарнама құқығында";

- "демеушімен төленген";

- "PR құқығында";

- "реклама";

- "рекламный материал";

- "партнерский материал";

- "спонсорский материал";

- "на правах рекламы";

- "оплачено спонсором";

- "на правах PR".

Глава ведомства уточнила, что маркировать социальную рекламу (направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера) и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры) не нужно.

Самое читаемое

Наверх