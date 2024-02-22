О правилах маркировки онлайн-рекламы в Казахстане, рассказала глава Минкультуры

В Казахстане маркировка онлайн-рекламы станет обязательной со 2 марта 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

"10 июля 2023 года Главой государства был подписан закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". В целом законопроект направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн среды. Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.

Изученный нами Международный опыт показывает, что ведущие страны отмечают важную роль онлайн-рекламы и механизмов ее трансляции на онлайн-платформах, а также предусматривает требования направленные на повышение прозрачности онлайн-рекламы", - отметила министр культуры и информации РК Аида Балаева в Facebook.