О правилах маркировки онлайн-рекламы в Казахстане, рассказала глава Минкультуры
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В Казахстане маркировка онлайн-рекламы станет обязательной со 2 марта 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.
"10 июля 2023 года Главой государства был подписан закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". В целом законопроект направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн среды. Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.
Изученный нами Международный опыт показывает, что ведущие страны отмечают важную роль онлайн-рекламы и механизмов ее трансляции на онлайн-платформах, а также предусматривает требования направленные на повышение прозрачности онлайн-рекламы", - отметила министр культуры и информации РК Аида Балаева в Facebook.
На портале Әділет опубликован Приказ, закрепляющий правила маркировки онлайн-рекламы. Правила вступят в силу 2 марта.
"Важно отметить, что правила прошли положительную оценку на предмет воздействия на бизнес и всецело основаны на текущей практике, распространенной в онлайн сегменте Казахстана. Формируя данные правила, мы опирались на опыт медиа-субъектов, самостоятельно маркирующих контент, размещаемый на коммерческой основе. Мы в свою очередь выступаем за расширение этой здоровой тенденции на все онлайн-пространство Республики Казахстан", - пояснила она.
В соответствии с правилами, маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе. Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде:
- "жарнама";
- "жарнамалық материал";
- "серіктестік материал";
- "демеушілік материал";
- "жарнама құқығында";
- "демеушімен төленген";
- "PR құқығында";
- "реклама";
- "рекламный материал";
- "партнерский материал";
- "спонсорский материал";
- "на правах рекламы";
- "оплачено спонсором";
- "на правах PR".
Глава ведомства уточнила, что маркировать социальную рекламу (направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера) и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры) не нужно.
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