О правилах использования пиротехники напомнили казахстанцам

Министерство внутренних дел с 25 декабря 2023 года по 3 января 2024 года совместно с подразделениями гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Пиротехника”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам начальника управления комитета административной полиции МВД РК Асылбека Идрисова, полицейские проверят юрлица и специализированные торговые помещения на соблюдение порядка хранения, учёта, использование и перевозку пиротехнических изделий.

"Особое внимание уделяется профилактике травматизма при использовании пиротехнических веществ несовершеннолетними. В этой связи в школах проводится разъяснительная работа по пресечению фактов использования несертифицированной продукции", - отметил он.

В полиции напомнили, что в целях безопасности необходимо покупать пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах, у тех, кто имеет соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

При покупке пиротехники нужно требовать от продавцов сертификат соответствия на продукцию. У каждого пиротехнического изделия должна быть инструкция по применению на государственном и русском языках.

Отмечается, что за торговлю товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 86 250 тенге (статья 196 КоАП РК).

Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, влечет штраф в размере 69 тысяч тенге с конфискацией пиротехнических изделий (статья 436 КоАП РК).