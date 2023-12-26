О положительных результатах транспортной отрасли в Казахстане рассказал депутат

Депутат Сената Парламента РК Бауыржан Каниев рассказал о положительной динамике основных показателей транспортной отрасли в 2023 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сенатор отметил, что транспортно-логистический комплекс является одним из основополагающих направлением национальной экономики.

"Данная сфера имеет важное значение не только для активизации взаимодействия регионов Казахстана, но и выхода на мировые рынки, а также развития транзитного потенциала, так как наша страна находится на перекрёстке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. С начала текущего года в отрасли транспорта наблюдается положительная динамика основных показателей", - сказал он.

Так, по словам Каниева, общий объем грузоперевозок вырос на 3,9%, грузооборота - на 3,1%, транзитных перевозок - на 21%, контейнерных перевозок - на 14%.

"В автодорожной отрасли активизировались работы по проектам-долгостроям, строительство которых продолжается уже четыре-пять лет. Среди них: "Талдыкорган - Усть-Каменогорск", "Караганда - Алматы", "Мерке - Бурылбайтал", "Актобе - Кандыагаш", и "Атырау - Астрахань", - добавил он.

Депутат подчеркнул, что большие перспективы для развития имеет железнодорожный транспорт, где реализуются ряд ключевых проектов.

"Так, начато строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты. Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность участка в пять раз (с 12 до 60 пар поездов) и повысить скорость поездов до 1,5 тыс км/сутки", - сказал Каниев.

Кроме того, по словам Каниева, в ноябре началось строительство обводной дороги в обход станции Алматы и новой железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал.

"Обводная станции Алматы позволит сократить время доставки грузов до 24 часов и разгрузить Алматинский железнодорожный узел на 40%. А проект Дарбаза - Мактаарал позволит увеличить пропускную способность в направлении Центральной Азии

на 10 млн тонн", - добавил он.

Сенатор также сообщил, что в рамках развития морской инфраструктуры планируется реализация ряда проектов по наращиванию терминальных мощностей в портах Актау и Курык.

"Так, в порту Актау планируется создание контейнерного хаба, реконструкция причалов и обновление перегрузочной техники и оборудования. В порту Курык завершается проект по строительству зернового терминала, реализуется проект по строительству многофункционального морского терминала "Саржа" с завершением к 2030 году", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что дальнейшее развитие транспортно-логистического потенциала страны приобретает особую актуальность в условиях нарастающей геополитической нестабильности.

"Поэтому, учитывая все вызовы, а также имеющиеся конкурентные преимущества главой государства поставлена задача по превращению транспортно-логистической отрасли в один из локомотивов экономического развития Казахстана. Реализация поставленной задачи зависит, в первую очередь, от решения имеющихся системных проблем, связанных с необходимостью укрепления железнодорожного парка и проведения ремонта путей, увеличения объемов морских перевозок, развития автодорожной инфраструктуры, воздушного транспорта и других", - отметил спикер.

Кроме того, по его словам, в условиях формирования новой экономической географии мира важно определить конкретные направления развития транспортно-логистической отрасли Казахстана.