О погоде в Казахстане на понедельник рассказали синоптики

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны ожидается погода без осадков, лишь на юге, юго-востоке, востоке и в центре республики пройдут дожди, в горных районах юго-востока — дождь и снег, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидаются туманы, на юге, юго-востоке, днём в центре страны – порывистый ветер, днем в центре – град.

Ночью на севере, востоке Акмолинской, на севере Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, на юго-востоке Северо-Казахстанской областях, на западе области Абай ожидаются заморозки 1-2 градуса.

В Туркестанской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в столице и большинстве регионов страны.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1 градус.

В Астане ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днём град. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный, восточный днем на востоке области порывы 18 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман, днем гроза.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, западе области Абай ожидается туман. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 1 градус. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на юго-востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью на севере Павлодарской области ожидаются заморозки 2 градуса, ночью и утром на востоке области туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в центре Мангистауской области ожидается туман.На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

2-4 октября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 2-4 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ночью на севере области заморозки 1 градус.