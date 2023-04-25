О плохом интернете в Астане и Алматы высказался премьер-министр

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С начала 2023 года в Правительство поступило почти пять тысяч жалоб от граждан по вопросам связи и информатизации, передаёт BaigeNews.kz.

Значимая часть вопросов казахстанцев посвящена низкой скорости интернета и его качеству, отметил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства.

"Помимо этого, поступают многочисленные обращения по отсутствию или плохому мобильному интернету в самих населенных пунктах, даже крупных городах.

Много таких жалоб в Алматы, в столице. Вызывает непонимание, почему обслуживание мобильного интернета не входит в обязательства операторов связи согласно разрешительным документам? У нас нет оборудования, которое замеряет качество и скорость интернета. Инспекция не может его замерить на автодорогах, городах и сельской местности.

Надо решать эти проблемы. Людей уже не устраивает просто наличие связи интернета. Этот этап мы прошли. Необходимы качественная связь и скоростной интернет. Ведь население осуществляет полную оплату тарифов, поэтому их претензии абсолютно обоснованы. Также хочу отметить, что со стороны операторов связи за последние три года наблюдается снижение инвестиций в отрасль почти на 60%", - сказал Смаилов.

Премьер отметил, что "операторам проще заплатить штрафы за выявленные нарушения, чем вкладывать в дорогостоящую инфраструктуру".

В правительстве предложили национальный проект. Основная его цель - обеспечение населения и субъектов предпринимательства высокоскоростным доступом к сети интернет не менее 100 Мбит/с. Волоконно-оптическими линиями связи должно быть охвачено порядка трёх тысяч сел. А к 2027 году 75% городов республиканского значения и 60% областных центров будет обеспечено технологией 5G.

"При этом важно проводить информационно-разъяснительную работу населению о необходимости размещения оборудования сотовой связи в условиях городской инфраструктуры для улучшения качества связи и уменьшению радиофобии среди жителей. Также приоритетной задачей остается увеличение транзитного потенциала сетей с уровнем передачи данных до 4-6 терабит/с. По поручению Главы государства Казахстан должен стать Цифровым хабом с мощными центрами обработки данных и трансграничными оптоволоконными магистралями. На эти цели Нацпроекта из бюджета в течение 5 лет планируется выделить порядка 560 млрд.тенге".

Смаилов поручил минцифре повсеместно усилить мониторинг качества связи и скорости интернета с учетом соблюдения обязательств операторов связи; определить детальную экспозицию инфраструктуры широкополосного интернета до каждого населенного пункта по территории республики с конкретными показателями скорости траффика и в кратчайшие сроки доработать Нацпроект и внести в Администрацию Президента. Всё должно быть учтено до мелочей с учетом запросов населения. Итоговый контроль за исполнением поручения глава правительства оставил за собой.