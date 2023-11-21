О планах Токаева на эту неделю рассказали в Акорде

В Акорде рассказали о планах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту неделю, передаёт BaigeNews.kz.

"23 ноября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске.

24 ноября 2023 года Глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА)", - сообщили в Акорде.