О планах Токаева на эту неделю рассказали в Акорде
Сегодня, 10:02
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Сегодня, 10:02Сегодня, 10:02
118Фото: gov.kz
В Акорде рассказали о планах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на эту неделю, передаёт BaigeNews.kz.
"23 ноября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске.
24 ноября 2023 года Глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА)", - сообщили в Акорде.
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