О первых ссорах Салтанат Нукеновой и Куандыка Бишимбаева рассказал ее брат

В Астане проходит главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева. Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды рассказал о первых ссорах между супругами, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, первая ссора произошла из-за того, что Бишимбаев очень грубо разговаривал с персоналом его ресторана.

"Она посчитала это несправедливым. Для нее подобное поведение с людьми в целом неприемлемо. Поэтому она сделала замечание. Исходя из этого началась ссора", - сказал брат на суде.

Айтбек Амангельды рассказал о том, как супруги встречали Новый год. 31 декабря 2022 года он приехал в гости к Бишимбаеву. Там также присутствовали родители Бишимбаева, его дети.

По его словам, когда Салтанат Нукенова накрывала стол, он заметил, что сестра очень волнуется, переживает, у нее тряслись руки. На вопрос, что случилось, Салтанат ответила: "Просто нервничаю, сейчас накрою стол и сяду".

Далее в гости к супругам с подарками приехали родственники Бишимбаева. Айтбек Амангельды рассказал, что они не готовились к их приезду. Среди гостей был подсудимый Бакытжан с женой.

"Салтанат сделала им ответный подарок. Она уже получила подарок от Куандыка и дополнительно в 12 часов он хотела подарить ей духи. Она решила, что у нее достаточно духов и решила сделать ответный подарок и подарить духи гостям", — рассказал брат.

По его словам, Бишимбаеву это не понравилось, и когда гости ушли он затеял скандал.

"Родители сделали ему замечания. Он в грубой форме сделал им замечания, чтобы они не вмешивались. Отцу он сказал: "Это ты во всем виноват. Это ты всю жизнь испортил мне, моей матери. Мама тоже пыталась его успокоить, он и на нее "наехал". В очень грубой форме", — сказал Айтбек Амангельды.

После Бишимбаев вышел из квартиры.