О первых ссорах Салтанат Нукеновой и Куандыка Бишимбаева рассказал ее брат
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В Астане проходит главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева. Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды рассказал о первых ссорах между супругами, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, первая ссора произошла из-за того, что Бишимбаев очень грубо разговаривал с персоналом его ресторана.
"Она посчитала это несправедливым. Для нее подобное поведение с людьми в целом неприемлемо. Поэтому она сделала замечание. Исходя из этого началась ссора", - сказал брат на суде.
Айтбек Амангельды рассказал о том, как супруги встречали Новый год. 31 декабря 2022 года он приехал в гости к Бишимбаеву. Там также присутствовали родители Бишимбаева, его дети.
По его словам, когда Салтанат Нукенова накрывала стол, он заметил, что сестра очень волнуется, переживает, у нее тряслись руки. На вопрос, что случилось, Салтанат ответила: "Просто нервничаю, сейчас накрою стол и сяду".
Далее в гости к супругам с подарками приехали родственники Бишимбаева. Айтбек Амангельды рассказал, что они не готовились к их приезду. Среди гостей был подсудимый Бакытжан с женой.
"Салтанат сделала им ответный подарок. Она уже получила подарок от Куандыка и дополнительно в 12 часов он хотела подарить ей духи. Она решила, что у нее достаточно духов и решила сделать ответный подарок и подарить духи гостям", — рассказал брат.
По его словам, Бишимбаеву это не понравилось, и когда гости ушли он затеял скандал.
"Родители сделали ему замечания. Он в грубой форме сделал им замечания, чтобы они не вмешивались. Отцу он сказал: "Это ты во всем виноват. Это ты всю жизнь испортил мне, моей матери. Мама тоже пыталась его успокоить, он и на нее "наехал". В очень грубой форме", — сказал Айтбек Амангельды.
После Бишимбаев вышел из квартиры.
"Под елкой лежали подарки для троих детей. Взрослые им разрешили их взять. Они начинают их распаковывать. Далее заходит Куандык. Он видит, что подарки, которые он подарил, были взяты без его разрешения, у него начинается второй инцидент истерики: "Мои подарки. Я их купил. Вы вообще о моих чувствах думаете? Вы обо мне подумали? Почему вы так делаете?".
Как отметил Айтбек Амангельды, на родителей и детей пошел шквал негатива. Когда брат Нукеновой уходил из квартиры, к нему подошла мать Бишимбаева. Со слезами на глазах она подошла к нему и попросила извинения. Мне было очень жалко ее, что ее сын ведет себя так в новогоднюю ночь", рассказал Айтбек Амангельды.