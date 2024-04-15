О паводковой ситуации в Астане рассказали спасатели

Пик паводкового периода в Астане пройдён, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.



Согласно данным РГП "Казгидромет" на гидропостах реки Есиль, расположенных на территории города, средний уровень воды составляет 615 см.

"Данный показатель означает незначительный подъем уровня вода в прибрежной части русла водоема. Незначительный подъем уровня воды связан с повышением температурного фона, наступлением периода половодья, растаявшим льдом в русле реки Есиль.



Пик паводкового периода пройдён. По данным ДЧС Астаны, в настоящее время уже наблюдается сокращение боковых притоков (от растаявшего снега, льда) в русле реки Есиль, в связи с чем в ближайшее время прогнозируется снижение уровня воды в данном водоеме", - говорится в сообщении.

Паводковая ситуация по городу Астана стабильная. Угроза подтопления жилых домов и других объектов в столице отсутствует.