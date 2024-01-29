О новых способах мошенничества предупредили казахстанцев

Министерство юстиции РК предупреждает об участившихся случаях противоправных действий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минюст.

"Министерство юстиции РК предупреждает об участившихся случаях противоправных действий. Мошенники, представляясь сотрудниками органов юстиции или судебными исполнителями, обращаются к гражданам и требуют выполнить условия исполнительных документов о погашении задолженности, в противном случае сообщают о блокировке банковских счетов, приостановкой водительских прав и т.д", - сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.

В ведомстве напомнили, что в случае поступления таких звонков граждане могут самостоятельно проверить информацию о наличии либо отсутствии исполнительного производства в государственной автоматизированной информационной системе https://aisoip.adilet.gov.kz/ или посредством мобильного приложения "АИС ОИП".

"Во избежание противоправных, действий министерство юстиции просит доверять только официальным источникам, а также не передавать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам", - добавили в Минюсте.