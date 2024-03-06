О новых фактах получения взяток рассказали в Антикоре
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Начальник ДЕПО в Актюбинской области подозревается в неоднократном получении взяток на сумму в 2,5 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz. Об этом на брифинге журналистам рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.
Деньги передавались за помощь в трудоустройстве на должности помощника машиниста тепловоза. С санкции суда подозреваемого взяли под стражу. В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Также в Актикоррупционной службе заявили о вскрытых системных фактах коррупции с участием руководителя республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов одного из комитетов министерства сельского хозяйства.
"Чиновник подозревается в неоднократном получении взяток от руководителей филиалов РГУ по Атыраускому, Жамбылскому, Восточно-Казахстанскому, Карагандинскому, Костанайскому и Кызылординскому регионам, а также областей Абай и Жетысу за общее покровительство по службе и совершение действий в их интересах. С санкции суда подозреваемый взят под домашний арест. Одновременно с этим в рамках следствия будет рассмотрен вопрос об ответственности руководителей указанных филиалов РГУ по фактам дачи взяток. Расследование продолжается", - рассказал официальный представитель Агентства Арман Тлеукенов.
А в Северо-Казахстанской области должностные лица подозревают в хищении 258 миллионов тенге. Бюджетные деньги удавалось присваивать после заключения с 2020 по 2022 годы фиктивных договоров с аффилированными предприятиями. Они, в том числе, должны были проводить реконструкцию ливневых сетей и ремонт насосных станций.
"Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц таможенного поста "Қазығұрт" областного департамента государственных доходов по фактам взяточничества на системной основе. Они подозреваются в получении взяток от участников внешнеэкономической деятельности в сумме от 50 до 200 тысяч тенге за беспрепятственный проезд грузовых автомашин через таможенный пост", - рассказал об еще одном случае Арман Тлеукенов.
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