О новых фактах получения взяток рассказали в Антикоре

Начальник ДЕПО в Актюбинской области подозревается в неоднократном получении взяток на сумму в 2,5 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz. Об этом на брифинге журналистам рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.

Деньги передавались за помощь в трудоустройстве на должности помощника машиниста тепловоза. С санкции суда подозреваемого взяли под стражу. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Также в Актикоррупционной службе заявили о вскрытых системных фактах коррупции с участием руководителя республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов одного из комитетов министерства сельского хозяйства.

"Чиновник подозревается в неоднократном получении взяток от руководителей филиалов РГУ по Атыраускому, Жамбылскому, Восточно-Казахстанскому, Карагандинскому, Костанайскому и Кызылординскому регионам, а также областей Абай и Жетысу за общее покровительство по службе и совершение действий в их интересах. С санкции суда подозреваемый взят под домашний арест. Одновременно с этим в рамках следствия будет рассмотрен вопрос об ответственности руководителей указанных филиалов РГУ по фактам дачи взяток. Расследование продолжается", - рассказал официальный представитель Агентства Арман Тлеукенов.

А в Северо-Казахстанской области должностные лица подозревают в хищении 258 миллионов тенге. Бюджетные деньги удавалось присваивать после заключения с 2020 по 2022 годы фиктивных договоров с аффилированными предприятиями. Они, в том числе, должны были проводить реконструкцию ливневых сетей и ремонт насосных станций.