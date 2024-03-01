О новой мошеннической схеме предупредили в ЕНПФ
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В Едином накопительном пенсионном фонде предупредили, что мошенники обещают помочь снять пенсионные накопления, переведенные УИП, но это невозможно, передаёт BaigeNews.kz.
"В последнее время в сети распространяются сообщения, в которых мошенники обещают помочь снять пенсионные накопления, переведенные УИП. Снятие денег через УИП невозможно ни при каких условиях! ЕНПФ настоятельно рекомендует избегать любые мошеннические объявления о снятии средств с пенсионных счетов", - сообщили в ЕНПФ.
Отметим, услуга инициирования платежа = это такой способ оплаты, когда плательщик, желая оплатить товары или услуги в интернете, даёт поставщику услуги инициирования платежа разрешение на подключение к своему банковскому счёту через интернет-банк, где поставщик услуги от имени плательщика формирует и осуществляет платёж.