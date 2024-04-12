О низкой доле докторантов в казахстанских вузах высказался Токаев

Укрепление кадрового потенциала науки является крайне актуальной задачей. Об этом на заседании Национального совета по науке и технологиям заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Необходимо также усилить подготовку специалистов для приоритетных отраслей экономики. Несомненно, в основе научного прогресса лежит кропотливый исследовательский труд ученых. Любой успех в первую очередь зависит от людей, от так называемого человеческого капитала. Поэтому необходимо оказывать всестороннюю поддержку молодым ученым.



Треть проектов, финансируемых по грантам, выделяется молодым ученым. Конечно, качество таких проектов важнее количества. Необходимо увеличить ежегодное финансирование грантов, выделяемых на конкурсной основе молодым ученым. Теперь наши молодые ученые могут проходить стажировку в ведущих исследовательских центрах мира. Это хорошая тенденция, которую необходимо продолжать", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также считает, что список потенциальных участников программы "Жас ғалым" нужно расширить, включив туда молодых ученых из научных институтов и организаций.

"Кроме того, надо предоставить возможность нашим ученым проходить стажировку за рубежом по программам постдокторантуры. При этом важно, чтобы они были обеспечены достойной стипендией и могли полноценно сфокусироваться на исследованиях. Вместе с тем среди выпускников программы зарубежных стажировок на докторантов приходится только 1,6%. Это очень низкий показатель", - отметил Токаев.

Правительству нужно проработать конкретные меры для устранения этого дисбаланса

"Остается низкой и доля докторантов среди всех обучающихся в наших вузах. В прошлом году мною было поручено довести набор в докторантуру до 5 тысяч человек ежегодно. Реализация этой задачи требует новых подходов.



Подготовкой PhD должны заниматься учебные заведения, обладающие большим научным потенциалом и способные проводить глубокие исследования. Правительству необходимо поднять стоимость грантов в магистратуру и докторантуру. Очень важный вопрос – отбор, подготовка квалифицированных кадров и создание условий для того, чтобы они оставались в сфере науки. Увеличивая количество грантов, повышая их стоимость, необходимо уделять этому вопросу особое внимание, - сказал президент.

Глава государства добавил, что в прошлом году только 38% из более чем 1500 докторантов защитили диссертацию.