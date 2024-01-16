О мерах предосторожности во время крещенских купаний напомнили спасатели
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18-19 января православный праздник Крещение Господне отметят в храмах столицы. Как в этом году организуют Крещенские купания и обеспечат безопасность горожан на местах, на брифинге в РСК проинформировал старший офицер Управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Жумекешов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Напомним, проруби для массовых купаний в этом году в столице установили на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (около центрального пляжа).
Места для купаний станут доступными после освящения воды с 20:00 часов
18 января до 02:00 часов 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 утра до 23:00 часов ночи 19 января.
"В целях осуществления безопасности населения столицы, участвующего в массовых купаниях, на период празднования Крещения Господне в местах проведения обряда будет организовано дежурство сотрудников ДЧС Астаны, оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф. Всего на мероприятии будут задействованы 38 человек личного состава и 4 единицы техники. На задействованных местах будет проводиться дополнительный инструктаж для организаторов и участников купания", - сообщил Азамат Жумекешов.
Он также напомнил горожанам о мерах предосторожности во время купаний.
Так, купаться необходимо только в специально оборудованных и охраняемых купелях, там, где в случае необходимости смогут оказать своевременную квалифицированную помощь.
Для этих целей на реке Есиль соорудили один участок 4 купелей на городском пляже по адресу проспект Туран 8/2, которые оборудованы средствами безопасности с использованием деревянных и металлических решеток, чтобы не допустить ухода человека под лед.
"Входя в прорубь, следует глубоко вдохнуть и, задержав дыхание, окунуться в воду. Желательно, чтобы у выхода из проруби человека кто-нибудь встречал с полотенцем и халатом. Входя в прорубь необходимо надеть шлепанцы.
Перед купанием в проруби настоятельно рекомендуют разогреть тело, сделав небольшую разминку и легкую пробежку.
К проруби следует подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать зимнюю обувь для того, чтобы дойти до проруби, также возможно использование специальных резиновых тапочек. Идя к проруби нужно помнить, что дорожка может быть скользкой. Идти важно медленно и внимательно", - добавил он.
Спасатели советуют проследить за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой.
Ни в коем случае нельзя прыгать и нырять в прорубь вперед головой, так как это увеличивает потерю температуры тела и может привести к шоку от холода.
Не рекомендуется находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.
Не допускается погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения.
Если с вами ребенок либо пожилой человек, следите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать и растеряться;
После купания следует растереть себя полотенцем, надеть сухую теплую одежду и выпить горячий чай.
Спасатели настоятельно рекомендуют не принимать участие в крещенских купаниях:
- детям и людям преклонного возраста;
- людям, не имеющим опыта закаливания;
- людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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