О мерах предосторожности во время крещенских купаний напомнили спасатели

18-19 января православный праздник Крещение Господне отметят в храмах столицы. Как в этом году организуют Крещенские купания и обеспечат безопасность горожан на местах, на брифинге в РСК проинформировал старший офицер Управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Жумекешов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Напомним, проруби для массовых купаний в этом году в столице установили на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (около центрального пляжа).

Места для купаний станут доступными после освящения воды с 20:00 часов

18 января до 02:00 часов 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 утра до 23:00 часов ночи 19 января.

"В целях осуществления безопасности населения столицы, участвующего в массовых купаниях, на период празднования Крещения Господне в местах проведения обряда будет организовано дежурство сотрудников ДЧС Астаны, оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф. Всего на мероприятии будут задействованы 38 человек личного состава и 4 единицы техники. На задействованных местах будет проводиться дополнительный инструктаж для организаторов и участников купания", - сообщил Азамат Жумекешов.

Он также напомнил горожанам о мерах предосторожности во время купаний.

Так, купаться необходимо только в специально оборудованных и охраняемых купелях, там, где в случае необходимости смогут оказать своевременную квалифицированную помощь.

Для этих целей на реке Есиль соорудили один участок 4 купелей на городском пляже по адресу проспект Туран 8/2, которые оборудованы средствами безопасности с использованием деревянных и металлических решеток, чтобы не допустить ухода человека под лед.

"Входя в прорубь, следует глубоко вдохнуть и, задержав дыхание, окунуться в воду. Желательно, чтобы у выхода из проруби человека кто-нибудь встречал с полотенцем и халатом. Входя в прорубь необходимо надеть шлепанцы. Перед купанием в проруби настоятельно рекомендуют разогреть тело, сделав небольшую разминку и легкую пробежку. К проруби следует подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать зимнюю обувь для того, чтобы дойти до проруби, также возможно использование специальных резиновых тапочек. Идя к проруби нужно помнить, что дорожка может быть скользкой. Идти важно медленно и внимательно", - добавил он.

Спасатели советуют проследить за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой.

Ни в коем случае нельзя прыгать и нырять в прорубь вперед головой, так как это увеличивает потерю температуры тела и может привести к шоку от холода.

Не рекомендуется находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.

Не допускается погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения.

Если с вами ребенок либо пожилой человек, следите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать и растеряться;

После купания следует растереть себя полотенцем, надеть сухую теплую одежду и выпить горячий чай.

Спасатели настоятельно рекомендуют не принимать участие в крещенских купаниях:

- детям и людям преклонного возраста;

- людям, не имеющим опыта закаливания;

- людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.