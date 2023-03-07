О холоде, бешбармаке и общежитиях рассказали иностранные студенты в Казахстане

Фото: из архива студентов

Более 26 тысяч иностранных студентов обучаются в университетах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. В Министерстве науки и высшего образования рассказали, что наиболее популярными профессиями для иностранных абитуриентов стали профессии в области здравоохранения и социального обеспечения.

Так, в Северо-Казахстанском университете имени Манаша Козыбаева в Петропавловске можно заметить большое количество студентов из Индии. Всего здесь обучается 343 человека. Одной из таких студентов является Анкита Свитти. Девушка учится на четвёртом курсе. Занятия для иностранных обучающихся проходят на английском языке.

"Это для меня приятный опыт, я благодарна за учителей, которых предоставили, которые разрабатывали предметы и сейчас делятся своими знаниями. Могу сказать, что я у них многому научилась. В Казахстане заметно отличается обучение от индийского. Потому что в Индии система образования больше фокусируется на преподавании теоретических и практических занятий. А в Казахстане есть еженедельный стимул, он основан на бальной системе. Это делает нас более вовлечёнными в учёбу", - рассказала она.

Студентка утверждает, что в Казахстане, несмотря на языковой барьер, их приняли хорошо.

"Местные преподаватели и студенты очень хорошо нас встретили. Здесь мне понравилась культура казахского народа. Могу сказать, что сейчас нам создают очень благоприятные условия, и делается всё, чтобы мы не чувствовали себя чужими, а наоборот желанными гостями. Даже окружающие, совершенно незнакомые люди, могут помочь при необходимости. Люди в Петропавловске очень открытые и гостеприимные", - поделилась девушка.

Однако не обошлось и со сложностями в адаптации. Многие столкнулись, по словам студентов, с привыканием к кухне и местному климату.

"Будучи вегетарианкой сложно было приспособиться к тому, что в Индии у нас большое разнообразие свежих овощей, а здесь большую их часть я не могу приобрести, здесь больше консервированных продуктов. Ещё порции здесь в полтора раза крупнее, чем в Индии. Но за пару месяцев я уже, можно сказать, адаптировалась. И некоторые национальные блюда стали фаворитами, некоторые я даже повезла родителям в Индию. Ещё климатом была очень удивлена. Здесь так холодно. Но отопление не давало замёрзнуть. Ещё в Казахстане я впервые в жизни увидела снег и была так этому удивлена. Иногда над городом появляется розовое небо - это очень красиво. В будущем я, конечно, готова рассмотреть варианты, чтобы остаться здесь. Однако всё же хочется попрактиковать медицину и вернуться в Индию", - поделилась Анкита Свитти.

Молодой человек по имени Рияд также учится на четвёртом курсе медицинского факультета вуза. Он приехал в Казахстан из Бангладеша.

"В течение своей учёбы я получил огромные знания в образовательной системе Казахстана. Для меня это абсолютно уникальный опыт. Страна имеет очень богатую историю, культуру. Университет обеспечивает нам хорошее образование, однако, международные студенты прилетевшие из-за границы могут столкнуться с определенными трудностями. Трудностями могут быть адаптация к новой культуре, барьер языковой, отличающиеся от родины стили обучения и личностные ожидания. Для меня самым сложным было преодолеть языковой барьер и холодный климат. Однако понимание и определение этих трудностей помогает мне их преодолеть. И также мне было легче, потому что у меня есть одногруппники, которые, в основном, из Индии. У нас похожая культура, и мне было легче интегрироваться и завязать взаимоотношения с ними. Но и местные студенты из Казахстана очень дружелюбные, приветливые и гостеприимные. Поэтому гостеприимство облегчает наше существование. Люди в РК известны своей добротой, все хотят помочь друг другу. Поэтому нам здесь приятно находиться. Наш университет расположен в северном регионе Казахстана. Он известен своей жёсткой и холодной зимой. И привыкание к этому климату было каким-то испытанием. Но тем не менее, это уникальный опыт, и плюсом является то, что наше общежитие расположено близко к университету. И нам близко добираться, общежитие очень хорошо оборудовано, в нём тепло. Было легче адаптироваться зимой, придя в тёплое помещение", - рассказал парень.

Рияд не обошёл тему культуры и кухни Казахстана.

"Хочется сказать, что в Казахстане очень разнообразная вкусная традиционная кухня, которая взаимосвязана некоторыми нотками с кухней близлежащих стран. Я пробовал несколько из этих блюд – бешбармак, например. Очень вкусно. Обычно мой повседневный рацион – это пирожки и плов", - поделился студент.

Кроме того, по словам молодого человека, очень важен объём знаний и опыт преподавателей, которым они делятся со студентами. И он даже думает о том, чтобы продолжить в Казахстане свою профессиональную деятельность.

"У нас есть преподаватели, которые стажировались в Италии по педиатрии. Это синтез преподавателей из различных стран с различным опытом, которые дают нам разносторонние знания, очень объёмные, которые я бы в своей стране не смог получить. Моя цель стать пульмонологом. Потому что у меня сильные интересы именно к этой области медицины. И я рассматриваю в перспективе дальнейшее пребывание в Казахстане несмотря на погоду и прочее. Тем не менее при дальнейшем обучении или хорошем предложении о работе, я бы рассмотрел возможность остаться здесь. Несмотря на все обстоятельства, я думаю, почему бы не остаться, ведь мне здесь нравится", - отметил он.

По словам директора медицинского факультета Ивана Стогниева, иностранные студенты очень ответственно относятся к учёбе и с большим рвением готовы грызть гранит науки.

"На первом курсе студенты изучают казахский и русский языки, в целом, обучение проходит на английском языке. Уровень подготовленности студентов разный, как и в любой группе, есть, кто учится хорошо, есть, кто удовлетворительно. Большинство ребят заинтересованы в качественном обучении, ответственно относятся к самостоятельной работе. Сложность в одном - существует проблема в общении с пациентами в больницах, так как большинство студентов не владеют местными языками, общение осуществляется через наставника. В остальном сложностей нет, обучение проходит стандартно. Студенты очень вежливые, исполнительные. Активно принимают участие во всех университетских мероприятиях, таких как научные семинары, конференции, публикуют статьи, участвуют в культурных мероприятиях, знакомятся с нашей культурой и так же проводят мероприятия на свои национальные праздники, тем самым знакомят студентов университета со своей культурой, иногда конечно хитрят, могут списывать... В целом, работа с иностранными студентами медицинского факультета интересна", - рассказал преподаватель.

Всего в 96 вузах Казахстана обучаются 26 080 иностранных студентов. Они приехали из 84 стран. К слову, это составляет всего 4,2 процента от общего количества обучающихся.

"Наибольшая численность иностранных студентов составляют граждане из стран СНГ (51 процент) и Азии (45 процентов), отмечается рост студентов из стран Африки. Также заметен рост количества обучающихся из стран Европы. Ежегодным лидером по количеству студентов из стран СНГ является Узбекистан. На втором месте по количеству студентов остаётся Индия – 7192 человек. Основная доля иностранных студентов из Индии приходится на медицинские вузы", - проинформировали в министерстве науки и высшего образования РК.

Чаще иностранные студенты выбирают специальности в сфере медицины, педагогических наук, бизнеса, инженерии, информационно-коммуникационных технологий, гуманитарных наук, искусства, журналистики, сельского хозяйства и ветеринарии.

Больше всего иностранных студентов приехало в Алматы и Шымкент.