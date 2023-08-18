О ходе поисков ещё двух горняков на шахте "Казахстанская" рассказали в МЧС

О ходе поисков ещё двух горняков на шахте "Казахстанская", где произошёл пожар, рассказали в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что глава МЧС Сырым Шарипханов провёл рабочее совещание на шахте "Казахстанская".

"В настоящее время работы по поиску двух пострадавших и тушению локальных очагов горения в угольном конвеерном уклоне Д-6 продолжаются. Работа и подступ к аварийным выработкам осложняется высокой температурой и сплошной задымлённостью. Также производятся мероприятия по охлаждению выработки", — указывается в пресс-релизе.

МЧС держит под постоянным контролем ход проведения поисково-спасательных работ. Сырым Шарипханов поручил обеспечить необходимый уровень безопасности для горноспасателей, задействованных в поисковых работах.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. Найдены тела троих погибших шахтёров. Ведутся поиски ещё двоих человек.

Пострадали 13 человек. Девять из них были доставлены в Многопрофильную больницу имени Макажанова с отравлением токсическими газами, в том числе угарным газом тяжёлой степени. Четверых пострадавших доставили в центральную больницу Шахтинска. Двое были отпущены на амбулаторное лечение, на стационарном остаются ещё два человека.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин ЧП.