О дополнительном выделении средств на паводки речи не идёт - МЧС
Сегодня, 12:45
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Сегодня, 12:45Сегодня, 12:45
137Фото: primeminister.kz
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков сообщил, что на борьбу с паводками не планируется выделять дополнительных средств, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Бауыржан Сыздыков отметил, что согласно законодательным правилам, в бюджете каждого региона предусмотрены средства на чрезвычайные ситуации.
"В 20 местностях объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Наши региональные акиматы должны посчитать ручья. У каждого акимата есть свой резерв на чрезвычайную ситуацию. Если их финансовых средств не будет хватать, согласно утверждённых законодательно правил, тогда они будут обращаться в правительство. И только тогда будет рассматриваться вопрос выделения средств из резерва", - пояснил Сыздыков.
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