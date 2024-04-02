О дополнительном выделении средств на паводки речи не идёт - МЧС

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков сообщил, что на борьбу с паводками не планируется выделять дополнительных средств, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Бауыржан Сыздыков отметил, что согласно законодательным правилам, в бюджете каждого региона предусмотрены средства на чрезвычайные ситуации.

"В 20 местностях объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Наши региональные акиматы должны посчитать ручья. У каждого акимата есть свой резерв на чрезвычайную ситуацию. Если их финансовых средств не будет хватать, согласно утверждённых законодательно правил, тогда они будут обращаться в правительство. И только тогда будет рассматриваться вопрос выделения средств из резерва", - пояснил Сыздыков.