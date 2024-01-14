О докладе Human Rights Watch высказались в партии "Ауыл"

В социальных сетях обсуждается доклад Международной правозащитной организации HRW — Human Rights Watch — о состоянии прав человека по итогам 2023 года в целом в мире, в том числе в Казахстане. Своё мнение о публикации высказали и в партии "Ауыл", передаёт BaigeNews.kz.

"Сказать, что доклад по Казахстану составлен тенденциозно, с однозначным обвинительным уклоном, значит ничего не сказать.

Впрочем, набор обвинений, предъявленных Казахстану, можно сказать стандартный. Так, например, HRW утверждает, что в Казахстане не проводятся политические реформы. Причем со ссылкой на мнение одной некоей оппозиционной партии, не прошедшей госрегистрацию.

HRW не постеснялся обратить внимание и на, якобы, имеющиеся проблемы с доступом для женщин к активной политике в Казахстане.

И так далее… На самом деле, не замечать очевидных политических реформ, проводимых в Казахстане в последние 3-4 года по инициативе высшего руководства страны - это мягко говоря, некорректно для организации, претендующей на звания "международной", "правозащитной".

Надо отметить, что в Казахстане с марта 2019 года реализуется Концепция слышащего государства, взят курс на построение Справедливого Казахстана", — говорится в заявлении партии на её официальной странице в Facebook.

Партийцы отмечают, что за эти годы проведён Общенациональный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Эти изменения закрепили окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижена излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращено участие Главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничено его влияние на местные представительные и исполнительные органы. Эти изменения установили запрет на членство Главы государства и акимов регионов в политических партиях, на уровне Конституции закрепили создание Конституционного суда, статус омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.

Регистрационный порог политических партий был снижен с 40 до 20 тысяч членов, а затем с 20 до 5 тысяч членов партии. Была снижена планка для прохождения партий в Парламент с 7% до 5%.

В марте 2023 года впервые за многие годы выборы депутатов в высший законодательный орган страны и местные представительные органы проводились по смешанной схеме - как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.

С июля 2021 года введен институт выборности акимов - глав местной исполнительной власти.

На первом этапе начали с выборов Акимов сел, поселков, сельских округов и городов районного значения. В ноябре 2023 впервые проведены выборы акимов более высокого уровня - выборы акимов 42 сельских районов и 3 городов областного значения. Эти меры позволили обеспечить децентрализацию процессов принятия политических решений и их передачу в руки местного населения через участие в выборах акимов.

"Не увлекаясь детальным разбором всех надуманных обвинений HRW в адрес Казахстана, хотелось бы обратить внимание на два момента.

Во-первых, благодаря проводимым политическим реформам, Партия "Ауыл" стала одной из авторитетных политических сил казахстанского общества.

По итогам выборов в январе 2021 года Партия "Ауыл", несмотря на то, что не смогла провести своих кандидатов в Парламент страны, по количеству депутатов местных маслихатов, сумела занять второе место, обойдя две парламентские партии. В июле 2021 года на выборах акимов Партия "Ауыл" заняла второе место по количеству избранных от партии акимов. Такой же результат - второе место - Партия "Ауыл" завоевала на выборах Президента РК в ноябре 2022 года, на выборах депутатов Парламента РК, депутатов маслихатов всех уровней в марте 2023 года, на выборах акимов районов в ноябре 2023 года", — говорится в заявлении.

В партии "Ауыл" также обратили внимание на вопрос, имеет ли правозащитная организация моральное право давать оценку целым государствам.

"Надо посмотреть, что за такая контора эта HRW, которая берёт на себя право давать оценку целым государствам. Итак, HRW. Была основана в 1978 году Робертом Бернштейном и Арье Найером как ЧАСТНАЯ американская организация.Она функционирует на средства крупных спонсоров. Об этом писала в 2010 году The Times, по мнению которой HRW "…зависит от крупных доноров, которые хотели бы как можно чаще видеть её материалы в заголовках…". За финансовый год, закончившийся в июне 2008 г., HRW отчиталась о получении публичных пожертвований в размере около 44 млн долларов США, причем почти 75% средств поступают из Северной Америки, 25% — из Западной Европы, и менее 1% — из других регионов мира. В 2010 году Джордж Сорос объявил о выделении HRW 100 млн долларов США. Присутствие среди спонсоров HRW этого деятеля, прославившегося финансированием государственных переворотов, мягко именуемых "цветными" революциями, по моему, снимает все вопросы об объективности HRW", — говорится в заявлении партии.

Отмечается, что в последние годы HRW за нарушения норм международного права гораздо чаще осуждает Израиль, нежели любое другое государство Ближнего Востока.