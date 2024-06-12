О дальнейшей судьбе КТЖ рассказал глава Минтранспорта

Высшая аудиторская палата заявила, что некогда самодостаточная компания "Қазақстан темір жолы" сегодня находится на грани выживания. ВАП настаивает на кардинальных мерах по управлению национальным перевозчиком. Какой выход видит Министерство транспорта, рассказал глава ведомства Марат Карабаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр заявил, что КТЖ в дальнейшем может стать компанией-перевозчиком, а вопросы магистральных железнодорожных сетей будет решать другая организация.

"В целом мы обсуждаем вопрос магистральных железнодорожных сетей внутри КТЖ, его разделении как отдельного юридического лица уже в 2025 году, а в дальнейшем, возможно, его уведение от структуры КТЖ. Тогда это будет другая организация - магистральные железнодорожные сети, то есть стратегический объект будет у государственной компании. А сама КТЖ, возможно, рассмотрим, как компанию-перевозчик", - сказал Карабаев в кулуарах Мажилиса.

Также министр отметил, что в дальнейшем есть видение по выведению компании, в том числе на IPO, но этот вопрос пока только обсуждается.

Напомним, глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса РК сообщил, что ухудшение состояния активов, наращивание долгов и невозможность их обслуживания без кардинальных изменений в управлении приведет КТЖ к дефолту.